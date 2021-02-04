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Лыжные трассы в Аникщяй и Игналине собираются начать работу

Автор RUSRADIO LT 16 Нет комментариев
Лыжные трассы в Аникщяй и Игналине собираются начать работу

Лыжные трассы в Аникщяй и Игналине – на радость местным жителям – решили все-таки начать работу.

Предположительно, трассы откроются в ближайшую субботу. Лыжным трассам было разрешено открыться еще в начале недели, но при условии соблюдения строгих ограничений.

Билеты можно продавать только по интернету. Арендовать лыжный инвентарь запрещено.

Необходимо ограничивать количество людей на подъемниках, а на лыжной трассе человек сможет находиться не более двух часов. Кроме того, в связи с действующим запретом на передвижение людей по стране лыжные центры могут предоставлять услуги только жителям своего самоуправления. Поэтому и в Аникщяй, и Игналине были сомнения в рентабельности открытия.

А вот столичный лыжный комплекс Liepkalnis уже включил подъемники, а билеты были распроданы моментально. 

Источники: информационные агентства ELTA, BNS. Порталы ru.delfi.lt, 15min.lt.
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