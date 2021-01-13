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Лыжным центрам пока отказано в возобновлении работы

Автор RUSRADIO LT 22

Лыжные центры страны просили у властей дать разрешение на возобновление деятельности.

Комментируя данную тему, спикер Сейма сказала, что надежды этой отрасли бизнеса понятны, но в контексте пандемии никому не стоит делать исключений.

“Послабления для одного вида деятельности вызовут эффект снежного кома”, – отметила в интервью Žinių radijas Виктория Чмилите-Нильсен.

Она считает, что пока показатели заболеваемости остаются высокими, необходимо придерживаться ограничений. В свою очередь, Минздрав пока не рассматривает возможности разрешить лыжным комплексам возобновить деятельность, поскольку это спровоцирует собрания больших групп людей и увеличит риск распространения коронавируса.

Источники: информационные агентства ELTA, BNS. Порталы ru.delfi.lt, 15min.lt.

 

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