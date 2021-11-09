Музыкальная новинка

M’Dee и Скриптонит представили новый Петербург

Автор Эвелина Никанорова
M&#8217;Dee и Скриптонит представили новый Петербург
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M’Dee и Скриптонита выпустили совместный трек «Петербург». В фите рэперы обращают к девушкам, с которыми их развела судьба.

Новая композиция войдет в будущий альбом M’Dee, который должен выйти в ноябре этого года.

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