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MAC, MAN и др. В Regitra можно заказать номерной знак на букву М

Автор Анжелика Орлёнок 24
MAC, MAN и другие. В Regitra можно заказать номерной знак на букву М

Во вторник Regitra пополняет список планируемых к выпуску номерных знаков. В нем появится новая буква М.

Забронировать понравившуюся комбинацию уже сегодня смогут те, кто после 17 часов сделает заказ онлайн. Непосредственно в Regitra это можно сделать на следующий рабочий день, т.е. в среду. Конечно же, предварительно надо зарегистрироваться.

Списки обновляются примерно раз в квартал. На этот раз в них появятся 67 новых комбинаций, которые начинаются с буквы М. Это значит, что можно будет выбирать из целых 67 тысяч возможных сочетаний букв и цифр. Это могут быть, например, MAC 500, MAN 777 или MAM 100.

Зарезервированные номерные знаки изготавливаются в течение пяти рабочих дней. После этого “привязать” их к существующему транспортному средству также можно в режиме онлайн. При этом номерные знаки и новое свидетельство о регистрации присылаются на дом или в ближайшее почтовое отделение.

Номерные знаки могут заказать и те, кто только планирует покупать машину. В этом случае зарезервированные номерные знаки после изготовления будут храниться в отделении Regitra. Такая услуга в течение одного года предоставляется бесплатно.

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