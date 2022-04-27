Мадонна бросила молодого любовника

63-летняя Мадонна рассталась со своим 28-летним бойфрендом Ахламаликом Уильямсом после четырех лет совместной жизни. На изменения в своей личной жизни певица намекнула в соцсетях, слухи подтвердили и источники из окружения пары.

– Карма говорит: когда кто-то в твоей жизни тебе не подходит. … Бог будет постоянно использовать их, чтобы причинить тебе боль, пока ты не станешь достаточно сильным, чтобы отпустить их, – написала она.

Мадонна и Ахламалик познакомились в 2015 году: он работал танцором в ее туре Rebel Heart, – но встречаться начали в 2018-м. По словам друзей, причиной стала не разница в возрасте (это не первый ухажер Мадонны, который сильно младше нее).

– Они все еще в хороших отношениях, и у них нет обид, но они находятся в разных местах своей жизни, – говорят инсайдеры. – Они провели вместе месяцы в туре и во время локдауна, но теперь он переехал из ее дома.

Сейчас певица вновь включилась в активную социальную жизнь. К тому же она работает над подготовкой к съемкам своего байопика, новой музыкой и заботится о детях. Впрочем, о личной жизни Мадонна тоже не забывает: в апреле ее уже несколько раз видели в Лос-Анджелесе с загадочным мужчиной, чью личность пока установить не удалось.

Источник: InterMedia