Мадс Миккельсен отправится завоевывать пустынный остров

Мадс Миккельсен снимется в следующем фильме Николая Арселя («Королевский роман») под рабочим названием «King’s Land».

Сценарий исторического фильма Арсель писал совместно с Андерсом Томасом («Рыцари справедливости») . Действия в фильме будут основываться на датском бестселлере 2020 года «Капитан и Энн Барбара».

– В «King’s Land» мы создадим захватывающий дух современный и эпический фильм! Он охватывает тьму, юмор, бессилие, кровь, пот и безумие истории, которая сближает неутомимых первопроходцев пустоши и их врагов, – говорит Арсель.

Действие разворачивается в середине 1700-х годов. Датский король Фредирик V приказал освоить и колонизировать дикую пустошь на острове Ютландия. В его планах заселить ее и взимать с людей новые налоги для королевской казны. Однако никто не осмелился следовать его указу. Пустошь означала верную смерть и считалась местом, где обитают хищные волки. Кроме того, там разбойники с большой дороги и жестокая неумолимая природа. К 1755 году одинокий солдат Людвиг Кален отправился в пустошь в упорном стремлении к мечте всей жизни.

– Мы отлично поработали с Николаем Арселем над «Королевским романом», и я очень рад снова сотрудничать с ним, — сказал Миккельсен. – У него впечатляющее видение фильма. Они с Андерсом Томасом написали потрясающий сценарий. Когда я впервые прочитал его, жестокость и нежность сценария глубоко тронули меня. Это важная и захватывающая глава в истории Дании, которую скоро экранизируют и которая затрагивает темы, актуальные и по сей день.

Съемки должны стартовать 5 сентября 2022 года в Дании, Германии и Чехии. Международный фильм продюсирует Луиза Уэст («Дом, который построил Джек», «Меланхолия»). Премьера назначена на осень 2023 года.

Источник: InterMedia