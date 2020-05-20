Listen to «Maisto bankas приглашает поделиться своими запасами» on Spreaker.

Благотворительная организация Maisto bankas (“Продовольственный банк”) приглашает жителей поделиться накопленными во время карантина запасами еды. Акция начинается сегодня в Вильнюсе. Затем в течение месяца автобус “Продовольственного банка” будет разъезжать по стране и собирать продукты с длительным сроком хранения. Места сбора пожертвований можно найти на сайте организации. По данным опросов, каждый второй житель страны во время карантина запасался продуктами, которые долго не портятся, из них каждый второй так их и не использовал. Между тем, из-за карантина этой весной не состоялась традиционная акция “Продовольственного банка” в магазинах. По данным организаторов, не собрано примерно 2,5 сотни тонн продуктов, которые получают более 50 тысяч наших малоимущих сограждан.