Полезное радио

Maisto bankas проведет очередную акцию помощи нуждающимся

Автор R RADIO LT

Продовольственный банк – Maisto bankas – 25 и 26 марта проведет очередную акцию по сбору продуктов питания. Продукция будет предназначена как для пострадавших от войны украинцев, так и для жителей Литвы из социально уязвимых групп.

Maisto bankas проведет очередную акцию помощи нуждающимся

Как обычно, людей просят принимать активное участие в акции и передавать нуждающимся продукты длительного хранения – макароны, крупу, консервы и пр. Волонтеры продовольственного банка в 80 городах страны будут дежурить в следующую пятницу и субботу. В торговых центрах принять участие в акции можно будет с 15 до 20 часов 25 марта и с 10 до 20 часов 26 марта.

Руководство Maisto bankas также сообщило, что в ближайшее время каждый украинский беженец  получит карту Продовольственного банка, при помощи которой сможет делать покупки самостоятельно. Раздачу карт планируется проводить на следующей неделе.

Страница акции в фейсбуке

Метки:

Актуальные новости

Куда обращаться украинцам, которые приезжают в Литву?

Куда обращаться украинцам, которые приезжают в Литву?

Автор R RADIO LT
Спикер Сейма Виктория Чмилите-Нильсен: «Сегодня как никогда мы должны быть едины»

Спикер Сейма Виктория Чмилите-Нильсен: «Сегодня как никогда мы должны быть едины»

Автор R RADIO LT
Помощь беженцам из Украины в Литве. Куда обращаться и как получить?

Помощь беженцам из Украины в Литве. Куда обращаться и как получить?

Автор R RADIO LT
Ингрида Шимоните: «Люди в Литве уже давно по национальному принципу между собой не ругаются»

Ингрида Шимоните: «Люди в Литве уже давно по национальному принципу между собой не ругаются»

Автор R RADIO LT
Прием в школы. Что родителям важно знать о подаче электронной заявки?

Прием в школы. Что родителям важно знать о подаче электронной заявки?

Автор R RADIO LT
Stiprūs kartu &#8211; для жителей Украины и тех, кто готов оказать им помощь

Stiprūs kartu – для жителей Украины и тех, кто готов оказать им помощь

Автор R RADIO LT
Ремигиюс Шимашюс: «У всех нас много эмоций, но давайте не будем терять голову»

Ремигиюс Шимашюс: «У всех нас много эмоций, но давайте не будем терять голову»

Автор R RADIO LT
Кленовый и березовый сок. Как, когда и где его собирать?

Кленовый и березовый сок. Как, когда и где его собирать?

Автор Анжелика Орлёнок