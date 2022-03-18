Maisto bankas проведет очередную акцию помощи нуждающимся

Продовольственный банк – Maisto bankas – 25 и 26 марта проведет очередную акцию по сбору продуктов питания. Продукция будет предназначена как для пострадавших от войны украинцев, так и для жителей Литвы из социально уязвимых групп.

Как обычно, людей просят принимать активное участие в акции и передавать нуждающимся продукты длительного хранения – макароны, крупу, консервы и пр. Волонтеры продовольственного банка в 80 городах страны будут дежурить в следующую пятницу и субботу. В торговых центрах принять участие в акции можно будет с 15 до 20 часов 25 марта и с 10 до 20 часов 26 марта.

Руководство Maisto bankas также сообщило, что в ближайшее время каждый украинский беженец получит карту Продовольственного банка, при помощи которой сможет делать покупки самостоятельно. Раздачу карт планируется проводить на следующей неделе.

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