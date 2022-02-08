Звёзды

Маколей Калкин снимет фильм о своем кризисе среднего возраста

Автор Эвелина Никанорова
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Маколей Калкин станет соавтором и исполнителем главной роли в документальном сериале «Кризис среднего возраста Маколея Калкина» (Macaulay Culkin’s Midlife Crisis).

По замыслу проекта, звезда фильма «Один дома» будет путешествовать по миру, сталкиваясь с экзистенциальными вопросами и исследуя, как различные культуры борются со средним возрастом. Для Калкина это будет первая роль после участия в сериале «Американская история ужасов» в 2021 году.

Идея проекта фактически родилась из твита самого Маколея, опубликованного в 2020 году, когда он праздновал свое 40-летие, и возникшей тогда дискуссии.

– Спасибо, что напомнили мне, что мне за 40, – написал Маколей. Что ж, вместо того, чтобы придавать этому большое значение, я думаю, мы должны просто сделать об этом шоу. Имеет смысл.

Источник: InterMedia

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