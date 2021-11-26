Макс Барских представил оду одиночеству и страсти

«В настоящий момент я полностью погружён в создание нового альбома. Каждая новая песня приближает меня к звучанию, о котором я, как музыкант, мечтал всю жизнь. С одной стороны, Tequila Sunrise – это песня об отчаянном одиночестве, но с другой, в ней столько страсти, что трудно остаться на месте и не отпустить своё тело на поиски танцевального притяжения. Вот так чувственно прошло первое прослушивание готовой песни, было весело и очень горячо. Если ты не знаешь английский, просто закрой глаза, и мы будем с тобой вместе…» — подписал релиз Барских