Музыкальная новинка

Макс Корж показал, как «Психи попадают в топ»

Автор Эвелина Никанорова
Макс Корж показал, как «Психи попадают в топ»
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Макс Корж представил новый альбом «Психи попадают в топ». В пластинку, ставшую шестым студийным релизом исполнителя, вошло 19 треков. По словам Макса, он посвятил этот альбом своим фанатам.

«- Родные мои, старые новые. Неважно. Все что вы отдаете мне, эмоции на концертах, эмоции при встречах, все самое лучшее в моей жизни, все самое худшее, все в этом альбоме. Спасибо что вы есть у меня. Название «Психи попадают в топ» это о вас! Рвите! Кайфуйте! А я всегда буду рядом», – написал музыкант в своем инстаграме.

«Психи попадают в топ» стал первым за четыре года полноформатным альбомом Макса Коржа после выпущенного в 2017 году диска «Малый повзрослел, ч.2».

Источник: InterMedia

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