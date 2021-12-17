Макс Корж показал, как «Психи попадают в топ»

Макс Корж представил новый альбом «Психи попадают в топ». В пластинку, ставшую шестым студийным релизом исполнителя, вошло 19 треков. По словам Макса, он посвятил этот альбом своим фанатам.
«- Родные мои, старые новые. Неважно. Все что вы отдаете мне, эмоции на концертах, эмоции при встречах, все самое лучшее в моей жизни, все самое худшее, все в этом альбоме. Спасибо что вы есть у меня. Название «Психи попадают в топ» это о вас! Рвите! Кайфуйте! А я всегда буду рядом», – написал музыкант в своем инстаграме.
«Психи попадают в топ» стал первым за четыре года полноформатным альбомом Макса Коржа после выпущенного в 2017 году диска «Малый повзрослел, ч.2».
Источник: InterMedia