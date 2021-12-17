Макс Корж показал, как «Психи попадают в топ»

«- Родные мои, старые новые. Неважно. Все что вы отдаете мне, эмоции на концертах, эмоции при встречах, все самое лучшее в моей жизни, все самое худшее, все в этом альбоме. Спасибо что вы есть у меня. Название «Психи попадают в топ» это о вас! Рвите! Кайфуйте! А я всегда буду рядом», – написал музыкант в своем инстаграме.