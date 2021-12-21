Макс Корж снял «Афган» в Афганистане

Ролик снимался в Афганистане в июне 2021 года на территории Кабула и Панджшера. В клипе Макс Корж гуляет по улицам, разделяет трапезу с местными жителями и позирует на фоне горящего автомобиля.

«– Я не уехал искать вдохновения, потому что вдохновение для меня — это вы, – рассказывал рэпер о причинах св. Просто каждому человеку, наверное, иногда необходимо понимать, что действительно важно, а что — мелочи. Что пух, а что истина. В нашем мире, переполненном информацией и желаниями, все это смешивается и порой самым важным может оказаться пустая бездушная вещь. Но в том мире четко видна эта разница»