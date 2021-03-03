Максим Фадеев снимает фильм

Максим Фадеев готовит к выходу документальный фильм о своем продюсерском центре Malfa.

Фильм будет рассказывать о деятельности лейбла с его основания и до наших дней. Об этом Фадеев рассказал в своем инстаграме.

– Мы готовим фильм, в котором расскажем, чем занимается Malfa все это время! – сообщил Фадеев. – Как я и говорил это будет нечто, что многих приятно удивит, а врагов расстроит… Сразу скажу, это не связано с артистами! Хотя меня очень просят вернуть один из старых проектов.

Однако сроки выхода фильма и его рабочее название Максим Фадеев не сообщил.