Новости Паутина Шоубиз

Максим Фадеев снимает фильм

Автор Эвелина Никанорова 31
Максим Фадеев

Максим Фадеев готовит к выходу документальный фильм о своем продюсерском центре Malfa.

Фильм будет рассказывать о деятельности лейбла с его основания и до наших дней. Об этом Фадеев рассказал в своем инстаграме.

– Мы готовим фильм, в котором расскажем, чем занимается Malfa все это время! – сообщил Фадеев. – Как я и говорил это будет нечто, что многих приятно удивит, а врагов расстроит… Сразу скажу, это не связано с артистами! Хотя меня очень просят вернуть один из старых проектов.

Однако сроки выхода фильма и его рабочее название Максим Фадеев не сообщил.

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