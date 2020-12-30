Максим Галкин: мини-фильм «‎Дистанционка»‎

Максим Галкин представил пародийный мини-фильм «Дистанционка». Фильм о трудностях школьников, которым приходится учиться на удаленке из-за пандемии коронавируса. Первый ролик шоумен и телеведущий разместил на своем YouTube-канале.
«Сложности дистанционного обучения — в чем они? 2020 год познакомил всех родителей с доселе невиданным зверем — школьным дистанционным обучением! Моя пародия посвящается всем онлайн-мученикам по ту и эту сторону знаний» , — говорится в описании к видео.
Действующие лица фильма: строгая учительница Мария Ивановна, отличница Самохина, двоечник Петров, мажор Афанасьев, геймер Зайцев и красотка Пашина. Отметим, что все роли исполняет Максим Галкин.