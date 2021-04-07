«Мальбэк» и Сюзанна после расставания выпустили клип

Бывшие супруги Рома «Мальбэк» и Сюзанна неожиданно выпустили клип на песню «Слезы вытирай» из прошлогоднего альбома «Думаешь, это конец?».

По сюжету Сюзанна тяжело переживает разрыв с парнем, её поддерживают гламурные подруги, а затем она успешно участвует в телешоу знакомств. Роман Варнин сыграл роль ведущего телепрограммы, аплодирующего новой паре.

«Бесконечное спасибо всем, кто участвовал в создании этого крутого проекта! Ради таких моментов я живу!» – восторженно говорит Мальбэк.

Весной 2020 года на стриминг-площадках Мальбэк и Сюзанна выпустили альбом «Думаешь, это конец?», который стал их последним совместным альбомом. Отметим, что спустя два месяца артисты дополнили трек-лист пластинки семью новыми песнями.

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