«Мальбэк» и Сюзанна выпустили последний совместный клип

Рома «Мальбэк» и Сюзанна уже не вместе, и дуэта их тоже больше нет. Однако промокампания последней коллаборационной пластинки артистов «Думаешь, это конец?» продолжается до сих пор.

Спустя год после релиза ещё одна альбомная композиция, «Тайна», дополнилась видеорядом. Режиссёром атмосферного чёрно-белого клипа выступила режиссёр Полина Трофимова, которая экранизировала и хит «Волнует меня».

«Финальный аккорд нашего аудиовизуального творчества и симбиоза», — презентовала новый клип Сюзанна.

Расставание Романа и Сюзанны Варниных не было делом одного дня. Они ссорились, мирились, в 2019 году завели ребёнка, но в 2020-м всё-таки окончательно разошлись. Финальным саундтреком их отношений стала пластинка с символичным названием «Думаешь, это конец?».

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