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Шестилетний мальчик на рыбалке поймал рыбу размером с себя

Автор Эвелина Никанорова 15
Шестилетний мальчик на рыбалке поймал рыбу размером с себя

Шестилетний мальчик во время подлёдной рыбалки на заливе Коцебу в американском штате Аляска выловил рыбу размером с самого себя. Об этом сообщает издание Daily Mail.

Дрейден Нельсон  отправился на подлёдную рыбалку и впервые в жизни поймал рыбу.

Родители мальчика Маргарет и Стивен помогли ему вытащить рыбу на поверхность. Когда вся семья собралась, чтобы помочь Дрейдену очистить улов ото льда, они оценили, насколько крупным он оказался. Это была белорыбица длиной 116 сантиметров.

Белорыбицы могут весить до 27 килограммов. Их ловят ранней весной, до того, как лёд начинает таять. Эти рыбы могут преодолевать более 1600 километров в год и живут до 30 лет.

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