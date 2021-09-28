Малоимущие, как и прежде, получат компенсации за отопление

Министерство труда и соцзащиты сообщило, что компенсации за отопление будут предоставляться вне зависимости от того, каким способом отапливается жилое помещение – будь то централизованное отопление или же жилое помещение, отапливаемое дровами, углём, газом и т.д.

Для подсчёта компенсации используется так называемый норматив полезной жилой площади:

если жильё занимает (арендует) один человек – 50 кв. м;

если жильё занимает (арендует) семья: первый член семьи – 38 кв. м, второй – 12 кв. м, третий и последующие – 10 кв. м.

Например, малоимущая семья из четырех человек получит компенсацию за отопление, если она проживает в квартире площадью не более 70 кв. м.

Самый простой способ узнать, полагается ли вам компенсация за отопление и какой она будет, – воспользоваться специальным калькулятором на spis.lt.

Куда обращаться за компенсацией?

По поводу компенсации расходов на отопление, а также на горячую и питьевую воду обращаться следует в своё самоуправление (заявления принимают и в сенюниях). Это можно сделать также на странице spis.lt.

Важно учесть ещё один момент. Во время карантина и чрезвычайной ситуации, а также в течение 6 месяцев после их снятия, имущество нуждающихся при обращении за социальной помощью не оценивается.

Согласно статистике, в 2020 г. компенсации расходов на тепло и воду получили почти 94 тыс. человек. Большая часть получивших компенсации – это лица, проживающие в домах с централизованным отоплением.

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