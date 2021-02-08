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Малоимущие получат помощь продуктами питания

Автор RUSRADIO LT 31

В феврале более 175 тысяч малоимущих жителей страны получат первую в этом году  помощь продуктами питания.

По самоуправлениям ее начинают развозить уже сегодня. Малообеспеченные семьи получат наборы из восьми продуктов. В них находятся мясные консервы, консервированные супы, макароны, рис, каши, сахар и сгущенка. В целях соблюдения правил карантина эти продукты будут заранее разложены по пакетам и приготовлены для раздачи. В этом году помощь продуктами питания намечено раздавать шесть раз.

Источники: информационные агентства ELTA, BNS. Порталы ru.delfi.lt, 15min.lt.

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