Малоимущие получат помощь продуктами питания

В феврале более 175 тысяч малоимущих жителей страны получат первую в этом году помощь продуктами питания.

По самоуправлениям ее начинают развозить уже сегодня. Малообеспеченные семьи получат наборы из восьми продуктов. В них находятся мясные консервы, консервированные супы, макароны, рис, каши, сахар и сгущенка. В целях соблюдения правил карантина эти продукты будут заранее разложены по пакетам и приготовлены для раздачи. В этом году помощь продуктами питания намечено раздавать шесть раз.

Источники: информационные агентства ELTA, BNS. Порталы ru.delfi.lt, 15min.lt.