Малый и средний бизнес. Кому положена помощь и куда за ней обращаться?

Министерство экономики и инноваций за последние недели подтвердило ряд средств для поддержки малого и среднего бизнеса. О многом слышали, но все ли доступно? Кому, что и как? Об этом Эрнест Алесин поговорил с вице-министром Йовитой Нелюпшене.

– Здравствуйте.

– Здравствуйте.

– Мой вопрос достаточно простой. Кому и чем Министерство экономики и инноваций готово помочь, говоря о малом и среднем бизнесе?

– Вообще, в рамках оказания помощи наиболее пострадавшему от пандемии бизнесу Министерство экономики и инноваций подготовило два больших пакета, общая сумма которых достигает 330 млн евро. И, конечно, большая часть поддержки будет распределена через субсидии малому и среднему бизнесу. Мы надеемся, что это позволит быстрее получить недостающие в наше время средства и поддержать в режиме жизнеспособности бизнеса, своей деятельности и, конечно, сохранить рабочие места.

Подать заявку на получение субсидии очень просто. Это можно сделать в системе Государственной налоговой инспекции Mano VMI, на их интернет-страничке. Конечно, очень важно правильно и скрупулезно ее заполнить. Указать достоверные данные, номера счетов и другую информацию, тогда рассмотрение заявки займет меньше времени. И не нужно будет подавать дополнительную информацию, и бизнес получит быстрее эти средства. Если так посмотреть на статистику, очевидно, что из всех поданных в Государственной налоговой инспекции заявок получили позитивные ответы 80%. Я думаю, что эта информация говорит сама за себя.

В скором времени стартует второй пакет вспомогательных мер, который предназначается для сферы наиболее сильно пострадавших от пандемии. Таких, как деятельность кафе, ресторанов, баров, спортклубов, кинотеатров, организация мероприятий, услуги проживания, туризма, и множество других, работа которых в период карантина была практически парализована.

Во втором пакете поддержки бизнеса предусмотрены и еще три меры, уже одобренные правительством. Это помощь работающим индивидуально, компенсации за тестирование персонала и оплата места на рынке. В этом пакете предусмотрено 150 миллионов евро, из которых среди представителей бизнеса в форме одноразовых выплат будет распределено более чем 70 млн евро. Так, для работающих индивидуально на субсидии будет выделяться 300 млн евро, и субсидии составят 100% уплаченного в 2019 году подоходного налога, GPM.

– Еще один вопрос, который я очень хочу задать. Ведь существуют такие, неписаные, средства, которые совместно с Министерством экономики и инноваций были приняты, связанные с налоговой инспекцией и «Содрой». Вы могли бы тоже о них немного упомянуть?

– Служба занятости выплачивает 260 евро в месяц. Это очень просто, тоже нужно зайти на их страницу. Но и на странице VMI можно, через Mano VMI зайти, там тоже очень конкретно предоставлена информация. Если информации недостаточно, можно и на нашей странице найти. И тоже, если поискать, есть контактные телефоны, Versli Lietuva – это организация тоже Министерства экономики и инноваций. Она тоже подает всю информацию.

– И последний мой вопрос будет, – у некоторых слушателей может возникнуть, – принцип «кто первый» работает, или всем, кому полагается?

– Есть указанное время, за которое нужно подать декларации и декларировать GPM. И тогда, я думаю, будет получать весь пострадавший бизнес. Но, конечно, средства ограничены, и думаю, что не нужно откладывать на последний день.

– На самом деле, мы можем только резюмировать. Есть помощь среднему, большому, малому бизнесу. И самую главную информацию вы можете найти, конечно, не только на сайте Министерства экономики и инноваций, но и в налоговой службе, которая также позволяет и другие вещи. Как только вы сдадите декларацию, у вас будет необходимость заплатить налоги чуть позже, – вы сможете это сделать без пени, подписать договор. То же самое с «Содрой». Но остается только пожелать каждому из вас чуть больше интересоваться.

У нас на связи была вице-министр Министерства экономики и инноваций Йовита Нелюпшене. Спасибо вам большое!

– Спасибо вам.