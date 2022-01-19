Дети Музыкальная новинка

«Малышарики» выпустили альбом с мировыми хитами

Автор Эвелина Никанорова
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ГК «Рики» выпустила музыкальный альбом «Танцуем и поём!». Как сообщили агентству в пресс-службе компании, это аудиоверсия уже ставшего популярным одноименного анимационного спин-оффа сериала для самых маленьких «Малышарики».

В трек-лист альбома вошло 20 адаптированных мировых хитов от «Малышариков».

– Легендарные английские произведения «Jingle Bells», «Happy Birthday» и другие зазвучали по-русски, – говорится в описании релиза. – В адаптированных текстах появились сюжеты с персонажами – Пандочкой, Крошиком, Ёжиком, Барашиком, Нюшенькой – что делает их понятнее и ближе ребенку, который знаком с героями и легче интерпретирует повествование музыкальной истории.

Над альбомом работали композиторы мультсериала Марина Ланда и Сергей Васильев, а также режиссеры – Марина и Татьяна Мошковы, Полина Никифорова, Светлана Мардаголимова и др.

Поклонники мультсериала «Малышарики» давно ждали выхода этого альбома, – прокомментировала продюсер проекта «Малышарики» Анна Кораблева.

Источник: InterMedia

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