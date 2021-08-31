Ребенок, муж и дистанционная работа. Как все успеть?

Маленький ребенок. С его появлением многим мамам приходится перестраивать свою жизнь. Ведь очень хочется уделить внимание и своему малышу, и другим домочадцам. Остаться отличной хозяйкой, но и сохранить любимую работу. Как все успеть?

1. Прежде всего психологи советуют не ставить себе неразрешимых задач.

По их словам, не стоит составлять поминутный распорядок дня. Лучше определить для себя одно-два приоритетных задания. Если их удастся выполнить, можно будет гордиться собой. Если же не удастся соблюсти свое плотное расписание, будет очень обидно. Но ведь не все зависит от нас, и иногда запланированное не удается выполнить по объективным, не зависящим от нас причинам. Задумайтесь только: если делать хотя бы одно важное дело в день, – получится 365 полезных дел в году!

2. Если заработок семьи это позволяет, «делитесь» домашними делами с профессионалами.

В некоторых странах даже хорошие хозяйки доверяют еженедельную генеральную уборку или мытье окон профессионалам. Может быть, имеет смысл попробовать? Иногда проще заплатить тем, кто сделает эту работу быстрее и качественнее, чем заниматься ею самостоятельно. Другое дело – что многие хозяйки считают “делом чести” справляться со всеми домашними делами самостоятельно. Кстати, это тоже может быть отличным поводом, чтобы гордиться собой. Тогда, опять же, тут важно не переусердствовать, а – см. пункт 1-й – ставить себе посильные задания.

3. Чтобы не чувствовать вину перед ребенком из-за того, что вы не все время с ним, можно создать для него безопасную территорию и занять чем-то.

Правда, для этого придется проявить фантазию. В интернете можно найти множество советов, как увлечь маленького ребенка. К слову, необязательно покупать мудреные дорогие игрушки. Иногда ребенок может довольно долго провозиться и с кастрюлями или другими кухонными принадлежностями.

4. Работающей маме важно не забывать и о себе.

Очень полезно уделять внимание своему отдыху. А чтобы это стало возможным, попросите близких позаботиться о вас. Часть времени с ребенком могут проводить его папа, другие домочадцы или родственники. И вот тут как раз удобно было бы составить хотя бы примерное расписание. Кто, в какое время или по каким дням берет часть забот на себя. Только не забывайте благодарить своих близких за помощь.

5. Ну и, наконец, вечером не забудьте подвести итоги дня.

Перед сном обязательно вспомните о том, что вы успели сегодня сделать. И не думайте о том, чего не успели. Ведь для того чтобы каждый следующий день доставлял радость, очень важно сохранять позитивный настрой.