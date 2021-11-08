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Мамин и папин день. Кому полагаются «детские» выходные?

Автор Евгений Русаков
Мамин и папин день. Кому полагаются «детские» выходные?
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Многие родители знают о так называемых «детских» выходных. Однако не все помнят о некоторых тонкостях, связанных с ними. Об этом и расскажем.

Согласно Трудовому Кодексу нашей страны, один материнский или отцовский родительский день в месяц полагается родителям, воспитывающим двух детей до 12 лет или одного ребёнка с ограниченными возможностями до 18 лет. В свою очередь, два материнских и два отцовских дня в месяц полагаются родителям, воспитывающим троих и более детей.

Между тем эти выходные могут быть использованы и по-другому.

Если работнику полагается один дополнительный день отдыха, он может просить сократить рабочее время на 2 часа в неделю. Иначе говоря, мать или отец в любой день недели могут работать на 2 часа меньше.

Если же работнику полагаются два дополнительных выходных дня в месяц, он может просить сократить рабочее время на 4 часа в неделю. Следовательно, в любой день недели кто-то из родителей может работать на 4 часа меньше.

При этом следует помнить, что такие выходные дни не перекидываются на следующий месяц. Их необходимо использовать в текущем месяце.

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