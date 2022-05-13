Maneskin показали новую песню накануне финала «Евровидения»

– Мы написали «Supermodel», проведя несколько лучших месяцев в Лос-Анджелесе, — рассказали музыканты. – Временами мы были удивлены и заинтригованы, обнаружив, как люди там заботятся об известности и статусе, зацикливаясь на своей внешности и связях. Мы начали придумывать загадочного персонажа Супермодель. Она на первый взгляд крутая, веселая и общительная, но на самом деле она беспокойная, скрывающая грусть и зависимость.