Maneskin показали новую песню накануне финала «Евровидения»

Итальянская рок-группа Maneskin выпустила свой новый сингл «Supermodel».
– Мы написали «Supermodel», проведя несколько лучших месяцев в Лос-Анджелесе, — рассказали музыканты. – Временами мы были удивлены и заинтригованы, обнаружив, как люди там заботятся об известности и статусе, зацикливаясь на своей внешности и связях. Мы начали придумывать загадочного персонажа Супермодель. Она на первый взгляд крутая, веселая и общительная, но на самом деле она беспокойная, скрывающая грусть и зависимость.
https://open.spotify.com/track/63WuQOXohQIxOxIFA2K7bR?si=7d49d1e4edec4baa Живьем Maneskin представят новинку 14 мая на финале конкурса песни «Евровидение» в Турине. Источник: InterMedia