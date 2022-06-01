Музыкальная новинка

Mаneskin показали свое видение супермоделей в новом клипе

Автор Эвелина Никанорова
200 Sledite Za Novostjami

Mаneskin представили клип на свой последний сингл «Supermodel». Сам трек был написан под впечатлением музыкантов от Лос-Анджелеса.

– Мы написали «Supermodel», проведя несколько прекрасных месяцев в Лос-Анджелесе. Мы были удивлены, обнаружив, как люди заботятся о своем статусе знаменитости, зацикливаясь на своей внешности и связях, – говорят музыканты. – Наблюдая за этими вечеринками, где каждый стремился быть иконой моды, мы думали, что же чувствуют эти люди, возвращаясь домой, действительно ли они счастливы, нравится ли им то, что они делают.

Видеоклип был снят в Лондоне под руководством студии Bedroom Projects и Бена Чаппелла. Кинематографически ролик отдает дань творчеству Тарантино и Хичкока, отражая настроение и текст песни.

Источник: InterMedia

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