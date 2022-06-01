Mаneskin показали свое видение супермоделей в новом клипе

– Мы написали «Supermodel», проведя несколько прекрасных месяцев в Лос-Анджелесе. Мы были удивлены, обнаружив, как люди заботятся о своем статусе знаменитости, зацикливаясь на своей внешности и связях, – говорят музыканты. – Наблюдая за этими вечеринками, где каждый стремился быть иконой моды, мы думали, что же чувствуют эти люди, возвращаясь домой, действительно ли они счастливы, нравится ли им то, что они делают.