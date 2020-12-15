Manizha: Город Солнца

Певица Manizha представила новую песню «Город Солнца». Релиз песни совпал с назначением Манижи Послом Доброй Воли ООН по делам беженцев — первым от России.

«Я сделаю все, что в моих силах, чтобы оправдать его (доверие)» написала Manizha

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