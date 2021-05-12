Manizha поменяла текст конкурсной песни «Russian Woman»

Певица Manizha частично изменила текст конкурсной песни «Евровидения 2021» «Russian Woman».
Певица приняла решение немного изменить припев. В строчке «You are strong enough to bounce against the wall» («Ты достаточно сильна, чтобы отскочить от стены») певица поставила слово break («ломать») вместо bounce («отскакивать»).
«Я немного изменила песню, когда записывала ее, до релиза. И я решила, что нет, мы не “отскакиваем” от стен, мы здесь для того, чтобы ломать их», – заявила она на пресс-конференции в Роттердаме.
Ранее Манижа провела первую репетицию конкурсного номера на арене Ahoy в Роттердаме. Во время исполнения песни Russian Woman Манижа сначала появится на сцене в объемном платье, сшитом из лоскутов ткани разных регионов России, а затем в красном рабочем комбинезоне.
Вместе с ней выступят четверо бэк-вокалистов. На фоновом экране Маниже будут подпевать женщины разного возраста – представительницы разных народов России. В видео принял участие и медийные личности: Чулпан Хаматова, Александра Бортич, Татьяна Буланова и другие. Их видеоролики в финале номера складываются в слова “Russian Woman”.
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