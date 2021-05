Manizha поменяла текст конкурсной песни «Russian Woman»

Певица Manizha частично изменила текст конкурсной песни «Евровидения 2021» «Russian Woman».

Певица приняла решение немного изменить припев. В строчке «You are strong enough to bounce against the wall» («Ты достаточно сильна, чтобы отскочить от стены») певица поставила слово break («ломать») вместо bounce («отскакивать»).

«‎Я немного изменила песню, когда записывала ее, до релиза. И я решила, что нет, мы не “отскакиваем” от стен, мы здесь для того, чтобы ломать их», – заявила она на пресс-конференции в Роттердаме.

Ранее Манижа провела первую репетицию конкурсного номера на арене Ahoy в Роттердаме. Во время исполнения песни Russian Woman Манижа сначала появится на сцене в объемном платье, сшитом из лоскутов ткани разных регионов России, а затем в красном рабочем комбинезоне.

Вместе с ней выступят четверо бэк-вокалистов. На фоновом экране Маниже будут подпевать женщины разного возраста – представительницы разных народов России. В видео принял участие и медийные личности: Чулпан Хаматова, Александра Бортич, Татьяна Буланова и другие. Их видеоролики в финале номера складываются в слова “Russian Woman”.

