Музыкальная новинка

Мари Краймбрери дала совет, что делать, «Если устал»

Автор Эвелина Никанорова
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Мари Краймбрери выпустила новый сингл «Если устал». В песне исполнительница дает советы, что делать, если настигла усталость.

Среди рекомендаций есть и такие: «Ты только сияй, ты только танцуй». Певица делает умозаключение, что «любить — не значит просить взамен».

– Я посвятила эту песню своему отражению в зеркале, когда разучилась понимать что означает «любить себя», – написала певица в инстаграме. – Я поняла, что бессильна перед своей внутренней пустотой, как бы ярко ни светили софиты под самые громкие на свете аплодисменты.

Источник: InterMedia

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