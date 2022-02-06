Мари Краймбрери дала совет, что делать, «Если устал»

Мари Краймбрери выпустила новый сингл «Если устал». В песне исполнительница дает советы, что делать, если настигла усталость.

Среди рекомендаций есть и такие: «Ты только сияй, ты только танцуй». Певица делает умозаключение, что «любить — не значит просить взамен».

– Я посвятила эту песню своему отражению в зеркале, когда разучилась понимать что означает «любить себя», – написала певица в инстаграме. – Я поняла, что бессильна перед своей внутренней пустотой, как бы ярко ни светили софиты под самые громкие на свете аплодисменты.

Источник: InterMedia