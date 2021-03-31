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Мари Краймбрери побеседовала с Хабенским про пап

Автор Эвелина Никанорова 13
Мари Краймбрери

Мари Краймбрери представила новый клип на трек «Самолёт».

Новое видео девушка посветила проблеме родителей, не уделяющих достаточного внимания своим детям из-за работы. Именно так было в семье самой исполнительницы, её отец почти не бывал дома.

Знакома эта тема и актёру Константину Хабенскому, которого Мари пригласила поучаствовать в создании видео. Фрагменты их разговора по душам составляют около половины хронометража ролика. Также на экране мелькают кадры с Владимиром Пресняковым, ST, Гошей Куценко, Игорем Верником и другими занятыми звёздными отцами.

«Мне кажется, что сейчас я могу понять своего папу. Я могу оценить, почему его не было дома раньше. Когда я была маленькой, я вообще не понимала. Папы просто нет дома, папа думает постоянно о работе и не думает обо мне. Мне казалось, он меня просто не любит. А что, если я начинаю понимать своего папу сейчас, потому что становлюсь похожей на него? Потому что я точно так же на работе провожу гораздо больше времени, чем дома», — поделилась певица.

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