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Мария Акелан представила песню и клип на нее «Скрипичный ключ»

Автор RUSRADIO LT 27
Мария Акелан представила песню и клип на нее «Скрипичный ключ»

Это песня о мальчике одиноко грустящем в ночи. Все взрослые когда-то были детьми, некоторые это помнят лучше, другие забыли.

«В этой песне мой лирический герой тихо плачет от одиночества и что бы его немного утешить, я дарю ему «скрипичный ключ», а именно свою музыку. На мой взгляд эта символика проста и всем понятна. И хоть одиночество принято считать отрицательной эмоцией – люди его избегают, но на мой взгляд одиночество красиво, это возможность побыть один на один с самим собой и глубже погрузится в свой уникальный внутренний мир. Это очень важно, особенно в современной жизни – вечной спешке, нескончаемом потоке разносторонней информации и чужих эмоций.

Песню я написала на одном дыхании сначала до конца, а при записи внесла минимальные коррекции в тексте и мелодии. Песня очень аутентична, ее настроение в абсолютной гармонично с моим нынешнем внутреннем состоянием. Да, наверное, настроение моей новой песни продиктовано текущей ситуацией, глобальным карантином и самоизоляцией. Но это период времени, a он тоже когда-нибудь закончится. Для одних он тяжелее, другие может используют его для саморазвития и самопознания.»

Мария Акелан представила песню и клип на нее «Скрипичный ключ»

Мария Акелан представила песню и клип на нее «Скрипичный ключ»

Работа над записью песни и музыкальным видео длилась девять месяцев. Запись была готова уже в ноябре, а клип снят в начале декабря в Вильнюсе. Далее над видео работали художники. В иллюстрациях музыкального клипа использована легендарная сказка для взрослых, аллегорическая повесть Антуана де Сент-Экзюпери «Маленький принц». Mальчик с золотыми волосами, живущий с розой на отдельной планете хорошо известен читателям всего мира. Одними из моих самых любимых цитат этой повести являются цитаты о любви и дружбе. Именно они отображены в видео иллюстрациях:

  •  Все взрослые сначала были детьми, только мало кто из них об этом помнит.
  •  – На твоей планете, — сказал Маленький принц, — люди выращивают в одном саду пять
    тысяч роз… и не находят того, что ищут…
    – Не находят, — согласился я.
    – А ведь то, чего они ищут, можно найти в одной-единственной розе…
  •  Если любишь цветок — единственный, какого больше нет ни на одной из многих миллионов звезд, этого довольно: смотришь на небо и чувствуешь себя счастливым. И говоришь себе: «Где-то там живет мой цветок…»
Мария Акелан представила песню и клип на нее «Скрипичный ключ»

Мария Акелан представила песню и клип на нее «Скрипичный ключ»

  •  Люди забираются в скорые поезда, но они уже сами не понимают, чего ищут. Поэтому они не знают покоя и бросаются то в одну сторону, то в другую… И всё напрасно.
  •  – A где же люди? – вновь заговорил наконец Маленький принц. – В пустыне так одиноко… – Среди людей тоже одиноко.
  • Хотел бы я знать, зачем звезды светятся. Наверно, затем, чтобы рано или поздно каждый мог вновь отыскать свою.

 

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