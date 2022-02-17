Мария Гончарук ушла из группы «Фабрика»

– Моя история в группе «Фабрика» подошла к концу, – написала Мария в инстаграме. – Сегодня у завершения моей фабричной истории берёт начало другая история, какая – покажет время. Желаю всем Любви, Гармонии и Мира. Благодарю каждого из вас за внимание, поддержку, обратную связь, вдохновение. Кто-то со мной с 2013 года после шоу «Хочу в ВИА гру», кто-то присоединился, когда появилась «Фабрика» в моей жизни. Приглашаю вас в своё настоящее и будущее! Время идти вперёд. У всего есть своё начало и свой конец.