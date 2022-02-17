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Мария Гончарук ушла из группы «Фабрика»

Автор Эвелина Никанорова
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Одна из вокалисток «Фабрики» Мария Гончарук заявила о своем уходе из группы. Певица намекнула, что она будет заниматься другими творческими проектами.

– Моя история в группе «Фабрика» подошла к концу, – написала Мария в инстаграме. – Сегодня у завершения моей фабричной истории берёт начало другая история, какая – покажет время. Желаю всем Любви, Гармонии и Мира. Благодарю каждого из вас за внимание, поддержку, обратную связь, вдохновение. Кто-то со мной с 2013 года после шоу «Хочу в ВИА гру», кто-то присоединился, когда появилась «Фабрика» в моей жизни. Приглашаю вас в своё настоящее и будущее! Время идти вперёд. У всего есть своё начало и свой конец.

Обстоятельств своего ухода Мария Гончарук раскрывать не стала.

– Предотвращая ваши вопросы «почему»: у нас с руководством разные взгляды и мнения по поводу работы в коллективе и перспектив развития, – заявила она. Всех люблю, уважаю, благодарю за опыт и иду дальше с музыкой в сердце. Горжусь тем, как развивается моя творческая история.

Источник: InterMedia

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