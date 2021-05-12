Новости Паутина

Марк Цукерберг показал своих козлов по кличкам Макс и Биткойн

Автор Эвелина Никанорова 24
Макс и Биткойн

Основатель Facebook Марк Цукерберг рассказал, что у него есть два козла по кличкам Макс и Биткойн. За несколько часов публикацию лайкнули около миллиона пользователей соцсети, а под постом написали более 227 тысяч комментариев.

В 2019 году основатель Twitter Джек Дорси отписался от Цукерберга в твиттере после того, как тот захотел угостить его убитой им козой. Официальный аккаунт соцсети прокомментировал это действие с помощью эмодзи козы.

В 2011 году Цукерберг рассказал журналу Fortune, что ест только тех животных, которых убил сам.

«Я стал есть больше здоровой пищи и много узнал о земледелии и разведении животных. <…> Я считаю, что люди должны быть благодарными за то, что они едят, а не пытаться игнорировать, откуда эта еда взялась», — сказал Цукерберг.

Источник

Еще больше историй – по ссылке.

Метки:

Актуальные новости

О некоторых важных для нас решениях

Автор RUSRADIO LT
Опасность Островецкой атомной электростанции - в чём она?

Опасность Островецкой атомной электростанции – в чём она?

Автор Эрнест Алесин
Вводятся ограничения для магазинов - отменяются ограничения на парковках

Вводятся ограничения для магазинов – отменяются ограничения на парковках

Автор RUSRADIO LT
Первый космический отель

Первый космический отель уже 2027 году

Автор Эвелина Никанорова

Рождество в 2020 году

Автор RUSRADIO LT
Спортивные специалисты обратились с петицией

Спортивные специалисты обратились с петицией

Автор Евгений Русаков
Коронавирус не помешает Санта-Клаусу подарить подарки детям во время Рождества

Коронавирус не помешает Санта-Клаусу подарить подарки детям во время Рождества

Автор Эвелина Никанорова
Лыжные комплексы ждут решения правительства

Лыжные комплексы ждут решения правительства

Автор RUSRADIO LT
В Германии на время пасхальных праздников вводятся строгие ограничения

Власти Берлина отказались от нового этапа смягчения карантина

Автор RUSRADIO LT