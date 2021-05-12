Марк Цукерберг показал своих козлов по кличкам Макс и Биткойн

Основатель Facebook Марк Цукерберг рассказал, что у него есть два козла по кличкам Макс и Биткойн. За несколько часов публикацию лайкнули около миллиона пользователей соцсети, а под постом написали более 227 тысяч комментариев.

В 2019 году основатель Twitter Джек Дорси отписался от Цукерберга в твиттере после того, как тот захотел угостить его убитой им козой. Официальный аккаунт соцсети прокомментировал это действие с помощью эмодзи козы.

В 2011 году Цукерберг рассказал журналу Fortune, что ест только тех животных, которых убил сам.

«Я стал есть больше здоровой пищи и много узнал о земледелии и разведении животных. <…> Я считаю, что люди должны быть благодарными за то, что они едят, а не пытаться игнорировать, откуда эта еда взялась», — сказал Цукерберг.

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