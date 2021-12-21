Музыкальная новинка

«Марсель» выпустили усилитель новогоднего вкуса

Автор Эвелина Никанорова
«Марсель» выпустили усилитель новогоднего вкуса
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Группа «Марсель» представила трек под названием «Новогодняя». Как сообщили в пресс-службе коллектива, эта композиция с атмосферой праздника и волшебства, впитавшая в себя лучшее из классических иностранных рождественских песен и современные российские традиции.

 «- Абсолютно каждый музыкант мечтает написать классную новогоднюю песню, но после «Дискотеки Аварии» это сделать очень сложно, – рассказал солист «Марселя» Степан Ледков. – Мы ставили себе задачу – передать ту самую магию, веру в чудо, всеобщую радость и ощущение праздника, которые всегда связаны с Новым годом. И, мне кажется, у нас получилось добиться самого главного: с самых первых нот, когда ты слышишь эту песню, ты проникаешься новогодним настроением»

По словам музыканта, «Новогодняя» песня «Марсель» – это такой «усилитель новогоднего вкуса».

«- Как только вы её включите, сразу вспомните детство и те ощущения, которые, возможно, чуточку подзабыли», –  считает Степан Ледков.

В ближайшее время выйдет клип на эту композицию. В экранизации солист группы Степан преодолевает множество трудностей, чтобы принести на праздник к друзьям главный символ Нового года – живую ёлочку.

Источник: InterMedia

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