Маршруты заразившихся людей. Находились ли вы в местах, где были инфицированные люди

Как сообщает портал LRT, Национальный центр общественного здоровья (NVSC) предоставил информацию о маршрутах следования людей, у которых обнаружен коронавирус. Это та информация, которую заболевшие люди предоставили специалистам центра во время эпидемиологической диагностики. Список будет постоянно пополняться.

NVSC просит предоставить информацию тех людей, которые могли контактировать с лицами, инфицированными COVID-19, но еще не идентифицированными специалистами NVSC. Такие случаи помечены красным цветом.

ОЧЕНЬ ВАЖНО! Если вы находились в названных местах, но с вами не связывались специалисты NVSC, просьба зарегистрироваться по телефону +370 62077547.

Подтверждено 2020-02-28 (Шяуляй)

Из Вероны (аэропорт Болонии BLQ) 24 февраля в 15:30 прилетел в аэропорт Каунаса (KUN). Номер рейса: FR7949 („Ryanair“).

Вместе путешествовали 4 сотрудника той же компании. Все 5 пассажиров вернулись на собственных легковых автомобилях в Шяуляй (около 22 час.)

Применена самоизоляция, с 25 февраля дистанционно выдан листок нетрудоспособности, появились легкие симптомы острой инфекции верхних дыхательных путей: субфебрильная температура, насморк, кашель.

27 февраля после обращения в Отдел инфеционных заболеваний Шяуляйской республиканской больницы 28 февраля подтвержден диагноз COVID-19.

14 марта сообщается, что пациентка выписана домой.

Подтверждены 2 случая 2020-03-10 (Kaunas)

Муж и жена утром 7 марта вернулись из Северной Италии на легковом автомобиле в Каунас.

7 марта вечером, около 18 час., участвовали в вечеринке в ресторане по адресу ул. С. Дауканто 23, Каунас.

9 марта мужчина почувствовал себя плохо.

10 марта, утром, женщина посещала одонтолога.

10 марта женщина заболела.

Подтверждено 2020-03-13 (Каунас)

Мужчина 29 февраля прилетел из Милана в Каунасский аэропорт.

С 29 февраля изолиролирован дома в Каунасском районе, получил листок нетрудоспособности.

13 марта заболел и обратился в Скорую помощь.

Подтверждено 2020-03-13 (Клайпеда)

Женщина в 00:10 час. 9 марта вернулась в аэропорт Паланги маршрутом Тенерифе-Барселона-Рига-Паланга.

Домой вернулась на автомобиле. Указала, что была дома, никуда не выходила.

12 марта машиной Скорой помощи доставлена в Клайпедскую университетскую больницу. В настоящее время госпитализирована.

Подтверждено 2020-03-13 (Вильнюс)

8 марта человек прилетел в Литву. В Вильнюсском аэропорту самолет приземлился в 14:20 час. Домой добирался на собственном автомобиле.

8 марта в 18 час. Посетил концерт в концертном зале „Compensa“ (выявлено 37 человек, с которыми непосредственно контактировал). Изоляция обязательна для лиц, которые сидели за столиками 1, 4, 6, 15, 17 и 26.

9 и 10 марта выходил на работу (установлено 16 человек, с которыми непосредственно контактировал).

9 марта в 17:37–17:59 посетил магазин „Maxima“ на ул. Шило.

10 марта почувствовал себя плохо.

11 марта около 18 час. Находился в торговом центре „Panorama“ — в „McDonalds“, „H&M“, а также в магазине канцелярских товаров.

12 марта вызвана Скорая помощь, которая доставила в Сантаришскую клинику, вечером того же дня человек на такси уехал домой. Находился в медицинской маске, водитель такси установлен и изолирован.

Подтверждено 2020-03-14 (Кретинга)

Мужчина 10 марта в 14:20 час. Вернулся в Каунасский аэропорт по маршруту Копенгаген–Каунас.

10 марта в 16 час. выехал на автобусе в Вильнюс. В каких общественных местах побывал в Вильнюсе, не может указать.

11 марта в 14:50 час. выехал на автобусе по маршруту Вильнюс-Паланга.

Из Паланги в Кретингу вернулся на автомобиле. Указал, что в Кретинге общественные места не посещал.

13 марта поступил на Скорой помощи в Клайпедскую университетскую больницу. В настоящее время госпитализирован.

Подтверждено 2020-03-14 (Клайпеда)

Мужчина 14 марта в 20:40 час. Вернулся в Вильнюсский аэропорт маршрутом Мюнхен-Рига-Вильнюс.

Из Вильнюсского аэропорта на Скорой помощи отправлен в Сантаришскую клинику. В настоящее время госпитализирован.

Мужчина указал, что перед этим длительное время путешествовал по Европе (Германия, Франция, Дания, Австрия).

Подтверждено 2020-03-14 (Вильнюс)

1 марта вернулся на автобусе из Италии, в Вильнюсе вышел возле здания ERGO возле кольца Гяросёс Вильтес.

Затем друг, который тоже находится на карантине, отвез его до дома, где он пересел в подготовленную женой машину и отправился в свою усадьбу.

Усадьба в Молетском районе.

7-10 марта отправился к друзьям, которые теперь находятся на карантине, в Пренайском районе (установлены 2 контакта).

10 марта вернулся в свою усадьбу в Молетском районе.

10 марта незначительно поднялась, а затем упала температура.

13 марта температура поднялась до 38 градусов.

13 марта доехал до Вильнюса и из автомобиля вызвал Скорую помощь.

Подтверждено 2020-03-14 (Паневежис)

Больной с 9 по 12 марта находился в Нидерландах.

В Литву вернулся 12 марта в 13:30 час. самолетом авиакомпании «Air Baltic»в Вильнюсский аэропорт.

13 марта заболел и 14 марта в 4:25 час. госпитализирован в корпус инфекционных заболеваний Паневежской больницы. Человеку болело горло, мучил сухой кашель, температура поднялась до 38,5 гр.

Подтверждено 2020-03-15 (Вильнюсский район)

15 марта вернулся в Литву, самолет в Вильнюсском аэропорту приземлился около 23 час.

15 марта из Вильнюсского аэропорта на такси вернулся домой (установлено 1 контактное лицо).

13 марта около 16-17 час. посещал магазин „IKI“ возле д. Бендорю.

15 марта появились симптомы заболевания и человек на собственном автомобиле прибыл в больницу Сантаришских клиник.

Подтверждено 2020-03-15 (Вильнюс)

14 марта рейсом Мадрид-Франкфурт-Вильнюс женщина прилетела в Литву. В Вильнюсском аэропорту самолет приземлился около 23:30 час.

Друг, с которым она проживает, встретил её из аэропорта на автомобиле и привез домой на Неменчинес пл. (установлено 1 контактное лицо).

12 марта почувствовала болезненность в горле.

14 марта почувствовала озноб.

15 марта поднялась температура.

15 марта около 11:30 час. вызвала Скорую помощь.

Подтверждено 2020-03-15 (Вильнюс)

12 марта женщина прилетела в Вильнюс из Парижа, в аэропорту самолет приземлился около 21 час.

12 марта из аэропорта на такси «Bolt» отправилась домой в Старом городе (установлено 1 контактное лицо).

13 марта почувствовала себя плохо, поднялась температура, появился озноб.

14 марта вызвала Скорую помощь и была доставлена в больницу Сантаришских клиник.

Подтверждено 2020-03-16 (Вильнюс)

13 марта около 23:35 час. человек вернулся в Литву в Вильнюсский аэропорт.

Домой вернулся на такси, водитель такси установлен и изолирован.

14 марта в 12:57 час. отправился в магазин „Maxima“ на ул. Тускулену и вернулся домой в 13:57 час.

14 марта после возвращения из магазина почувствовал симптомы.

15 марта в 21:27 час. машиной Скорой помощи доставлен в больницу Сантаришских клиник.

Подтверждено 2020-03-16 (Вильнюсский район)

13 марта вернулся в Литву на автомобиле.

13 марта около 21-22 час. находился в магазине „Maxima“ на ул. Укмергес.

15 марта почувствовал симптомы болезни и на собственном автомобиле приехал в больницу Сантаришских клиник.

Подтверждено 2020-03-16 (Плунге)

9 марта вернулся из Дании в самоуправление Риетаво.

10 марта с семьей находился в парке развлечений „Atostogų parkas”.

11 марта почувствовал жар и плохое самочувствие.

12 марта обратился к семейному доктору ЗАО „Rietavo šeimos daktaras“.

14 марта позвонил по телефону 112 и сообщил, что чувствует себя плохо.

Подтверждено 2020-03-16 (Паневежис)