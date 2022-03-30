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Марти начинает мучить совесть в трейлере финала «Озарк»

Автор Эвелина Никанорова

Трейлер второй части четвертого сезона – или последних семи серий – сериала «Озарк» появился на Netflix. Ролик оставляет нераскрытой интригу, смогут ли Марти (Джейсон Бейтман) и Венди (Лора Линни) выйти из этой игры невредимыми.

Трейлер к финальным сериям показывает, что между Марти и Венди появляется все больше разногласий, чем когда-либо. Венди пытается побудить мужа закончить то, что они начали, особенно сейчас, когда всё почти подходит к концу. Однако внезапно проснувшаяся совесть Марти может взять над ним верх, особенно после того, как он был так близок к собственной смерти.

Помимо финальных серий Netflix покажет специальный 30-минутный выпуск под названием «Прощание с Озарком», своего рода «любовное письмо» Озарку и его фанатам, позволив им погрузиться в процесс создания сериала за последний год. Специальный выпуск станет доступен в тот же день, когда состоится премьера второй части четвертого сезона.

Источник: InterMedia

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