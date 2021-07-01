Паутина

Marvel начала производство сиквела «Черной Пантеры»

Автор Эвелина Никанорова 17
Marvel начала производство сиквела «Черной Пантеры»

Студия Marvel приступила к съемкам сиквела «Черной Пантеры» в Атланте. Картина получила название «Черная Пантера: Ваканда навсегда», сообщает Variety.

К своим ролям вернутся все актеры, снимавшиеся в первом фильме, кроме Чедвика Боузмана, который умер в августе 2020 года из‑за рака толстой кишки. По словам главы студии Кевина Файги, замену на его роль искать не будут — создатели сосредоточатся на сюжетных линиях других персонажей.

«Без Чедвика эмоционально тяжело. Однако мы по-прежнему рады показывать поклонникам мир Ваканды. Мы постараемся сделать это так, чтобы Чедвик мог нами гордиться», — сказал он о сиквеле.

Режиссерское кресло займет Райан Куглер, который снимал первый фильм о супергерое из Ваканды. Детали сюжета пока не раскрываются. Известно только то, что премьера сиквела состоится в июле 2022 года.

Источник

Еще больше о кино по ссылке

Метки:

Актуальные новости

Итальянец попросил полицейских встретить с ним Рождество

Итальянец попросил полицейских встретить с ним Рождество

Автор Эвелина Никанорова
Сериал «‎Симпсоны»‎ продлили еще на два сезона

Сериал «‎Симпсоны»‎ продлили еще на два сезона

Автор Эвелина Никанорова
Netflix создал таймер сна, который позаботится о заснувших зрителях

Netflix создал таймер сна, который позаботится о заснувших зрителях

Автор RUSRADIO LT
Международный день безопасного Интернета

Международный день безопасного Интернета

Автор Эвелина Никанорова
Коронавирус не помешает Санта-Клаусу подарить подарки детям во время Рождества

Коронавирус не помешает Санта-Клаусу подарить подарки детям во время Рождества

Автор Эвелина Никанорова
Xiaomi будет выпускать собственные электромобили

Xiaomi будет выпускать собственные электромобили

Автор Эвелина Никанорова
Москва первая в мире по загруженности дорог

Москва первая в мире по загруженности дорог

Автор Эвелина Никанорова
Названа самая мотивирующая песня в период пандемии коронавируса

Названа самая мотивирующая песня в период пандемии коронавируса

Автор Эвелина Никанорова
Криштиану Роналду набрал 300 млн подписчиков в Instagram

Криштиану Роналду набрал 300 млн подписчиков в Instagram

Автор Эвелина Никанорова