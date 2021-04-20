Marvel выпустили русский трейлер «Шан-Чи: Легенда десяти колец»

Marvel Studios представили дебютный тизер-трейлер второго фильма киновселенной, который выйдет в 2021 году.

Студия показала ролик экшена «Шан-Чи: Легенда десяти колец», который впервые делает акцент на азиатском персонаже.

«Шан-Чи и легенда десяти колец» — художественныйфильм режиссёра Дестина Дэниела Креттона с Симу Лю в главной роли. Картина расскажет о мастере боевых искусств Шан-Чи. Ему предстоит противостоять призракам из собственного прошлого, по мере того, как его втягивают в паутину интриг таинственной организации «Десять колец».

Отметим, что персонаж появился в комиксах Marvel в 1973 году. Тогда он обладал способностью создавать дубликаты себя и был одним из Мстителей. Насколько персонажа изменят в экранизации неизвестно.

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