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Мария Гусарова, она же Mary Gu, разводится с мужем

Автор Эвелина Никанорова

Певица Мария Гусарова, известная как Mary Gu, развелась со своим мужем Дмитрием Богоявленским после четырех лет брака.

Мария Гусарова, она же Mary Gu, разводится с мужем

– Друзья, мы давно собирались с мыслями, чтобы рассказать вам, что приняли решение о разводе, – написала Мария. – Это было прекрасное время, мы встретились юными, безызвестными, амбициозными и помогли друг другу стать теми, кем являемся сейчас. К сожалению, мы больше не муж и жена, но, к счастью, нам хватило мудрости сохранить дружеские и рабочие отношения, поэтому с уважением друг к другу мы продолжим делать наше общее дело вместе. Благодарю за все.

Судя по этому сообщению, Дмитрий останется PR-менеджером Mary Gu.

Источник: InterMedia

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