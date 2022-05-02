Мария Гусарова, она же Mary Gu, разводится с мужем

– Друзья, мы давно собирались с мыслями, чтобы рассказать вам, что приняли решение о разводе, – написала Мария. – Это было прекрасное время, мы встретились юными, безызвестными, амбициозными и помогли друг другу стать теми, кем являемся сейчас. К сожалению, мы больше не муж и жена, но, к счастью, нам хватило мудрости сохранить дружеские и рабочие отношения, поэтому с уважением друг к другу мы продолжим делать наше общее дело вместе. Благодарю за все.