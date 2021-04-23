Mary Gu вдруг выпустила новый макси-сингл

«Сюрприз! Думали отделаться от меня одним EP? Единственная по-настоящему стоящая для меня награда – это место в ваших сердцах! Голосуйте за Мэри Гу скачиваниями и прослушиваниями второй части альбома! «плохое и хорошее» уже в сети! Пять абсолютно новых треков доступны на всех музыкальных площадках» — Mary Gu.