Музыкальная новинка Новости

Mary Gu вдруг выпустила новый макси-сингл

Автор Эвелина Никанорова 20
Mary Gu

Певица Mary Gu выпустила макси-сингл «Плохое и хорошее» из пяти песен, условно ставшим второй частью альбома, вслед за 5-трековым синглом «Хорошее и плохое».

«Сюрприз! Думали отделаться от меня одним EP? Единственная по-настоящему стоящая для меня награда – это место в ваших сердцах! Голосуйте за Мэри Гу скачиваниями и прослушиваниями второй части альбома! «плохое и хорошее» уже в сети! Пять абсолютно новых треков доступны на всех музыкальных площадках» — Mary Gu.

Источник 

Еще больше музыкальных новинок по ссылке

Метки:

Актуальные новости

«Браво» выложила альбом «Скажем мы друг другу «Браво»!» с Осиным

«Браво» выложила альбом «Скажем мы друг другу «Браво»!» с Осиным

Автор Эвелина Никанорова

Французского бульдога выбрали мэром

Автор Эвелина Никанорова
ТикТок

TikTok запускает «Музыкальный четверг»

Автор Эвелина Никанорова

Вниманию клиентов SEB Bank

Автор RUSRADIO LT
Правительство внесло небольшие изменения в карантинные правила

Правительство внесло небольшие изменения в карантинные правила

Автор Анжелика Орлёнок
Практические экзамены на вождение - не раньше весны

Практические экзамены по вождению – не раньше весны

Автор RUSRADIO LT
Группа Cream Soda

Группа Cream Soda: клип «Атомы»

Автор Эвелина Никанорова

Города страны один за другим начинают отопительный сезон

Автор RUSRADIO LT
Irmanto Gelūno/15min.lt nuotr./Vyriausybės „Dialogas su Lietuva“

Уходящее и новое правительство дискутируют о том, как бороться с COVID-19

Автор Анжелика Орлёнок