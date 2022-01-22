Маша Шейх спела «Под дождем» о личном выборе и вере в любовь

Участница проекта «2 Маши» Маша Шейх выпустила в свет трек «Под дождем». В песне затронуты темы личного выбора и веры в любовь.

– Крик души в попытке остановить мгновение в ожидании столь неуловимого счастья, – говорится в описании релиза. – На протяжении всего трека певица ведет внутренний диалог сама с собой. Те насущные вопросы, которые она озвучивает, хотя бы раз в жизни задавал себе каждый из нас.

В словах песни Маша Шейх сокрушается о том, что мы перестали ценить друг в друге важные мелочи и совсем не замечаем простых вещей. Она напоминает, “как важно улыбаться, потому что мы проснулись” и быть в настоящем, чтобы почувствовать, что мы живы.

– Очень важно ценить каждый момент, время здесь и сейчас, – говорит Маша. – А то, что осталось в прошлом, вспоминать с улыбкой. И когда твоё сердце наполнено добром и открыто этому миру, счастье обязательно постучится в двери!

Источник: InterMedia