Музыкальная новинка

Маша Шейх спела «Под дождем» о личном выборе и вере в любовь

Автор Эвелина Никанорова
1250x500 2
Info.sponsor.1250x500
1250x500 1

Участница проекта «2 Маши» Маша Шейх выпустила в свет трек «Под дождем». В песне затронуты темы личного выбора и веры в любовь.

– Крик души в попытке остановить мгновение в ожидании столь неуловимого счастья, – говорится в описании релиза. – На протяжении всего трека певица ведет внутренний диалог сама с собой. Те насущные вопросы, которые она озвучивает, хотя бы раз в жизни задавал себе каждый из нас.

В словах песни Маша Шейх сокрушается о том, что мы перестали ценить друг в друге важные мелочи и совсем не замечаем простых вещей. Она напоминает, “как важно улыбаться, потому что мы проснулись” и быть в настоящем, чтобы почувствовать, что мы живы.

– Очень важно ценить каждый момент, время здесь и сейчас, – говорит Маша. – А то, что осталось в прошлом, вспоминать с улыбкой. И когда твоё сердце наполнено добром и открыто этому миру, счастье обязательно постучится в двери!

Источник: InterMedia

Photo 2021 12 23 16.53.28 1
Метки:

Актуальные новости

Artik &amp; Asti выпустили «Гармонию» с новой солисткой

Artik & Asti выпустили «Гармонию» с новой солисткой

Автор Эвелина Никанорова
Jah Khalib представил свою «Олю»

Jah Khalib представил свою «Олю»

Автор Эвелина Никанорова
Джарахов стал «Просто другом» Стасу Костюшкину

Джарахов стал «Просто другом» Стасу Костюшкину

Автор Эвелина Никанорова
Бузова подарила себе на день рождения «Не буди во мне зверя»

Бузова подарила себе на день рождения «Не буди во мне зверя»

Автор Эвелина Никанорова
«Малышарики» выпустили альбом с мировыми хитами

«Малышарики» выпустили альбом с мировыми хитами

Автор Эвелина Никанорова
Надя Дорофеева утвердила новые правила отпуска

Надя Дорофеева утвердила новые правила отпуска

Автор Эвелина Никанорова
Фомин подарил себе на день рождения клип, снятый в Узбекистане

Фомин подарил себе на день рождения клип, снятый в Узбекистане

Автор Эвелина Никанорова
«Любовь моей жизни» привела Игоря Николаева в «Город грехов»

«Любовь моей жизни» привела Игоря Николаева в «Город грехов»

Автор Эвелина Никанорова
Анну Дзюбу, экс-вокалистку Artik &#038; Asti, обвинили в плагиате

Анну Дзюбу, экс-вокалистку Artik & Asti, обвинили в плагиате

Автор Эвелина Никанорова