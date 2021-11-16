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Маски в школах, «Паркуйся и поезжай» и светящийся лабиринт

Автор Анжелика Орлёнок
Маски в школах, «Паркуйся и поезжай» и светящийся лабиринт
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Дети в школах обязаны носить маски, установил Минздрав. В столице открылась новая площадка «Паркуйся и поезжай». А в Дембаве изготовили уникальный резной светящийся лабиринт. Об этих и других новостях читайте ниже.

Вступило в силу решение министра здравоохранения. Дети обязаны в школах носить медицинские маски или респираторы. Между тем, уточнил Минздрав, начальным классам маски носить не придется.

С 17 ноября изоляция будет обязательной и для вакцинированных лиц, контактировавших с COVID-19. По сообщению Минздрава, изоляция потребуется до получения отрицательного ПЦР-теста, который нужно сделать на третий день после контакта с заболевшим.

Министр здравоохранения заявил, что вопрос об обязательной вакцинации работников некоторых сфер все еще обсуждается между министерствами. По словам министра, пока не известно, когда этот вопрос будет на повестке у правительства.

Ингрида Шимоните подчеркнула, что «паспорт возможностей» с 12 лет потребуется для развлечений, а не для учёбы или неформального образования. Решение о введении «паспорта возможностей» с 12 лет правительство будет обсуждать в среду.

Национальное агентство образования: крайний срок выбора экзаменов на аттестат зрелости – 24 ноября. Абитуриенты должны поторопиться.

Исследование показало, что 72% покупателей склонны платить больше за более экологичную упаковку товара или продуктов.

Началась акция помощи нуждающимся «Доброта объединяет нас». Собранные средства передаются на питание, лекарства, товары для детей, помощь после пожаров и др. А жертвователь получает в подарок свечу ручной работы. Вся информация – caritas.lt.

Самоуправление Вильнюса сообщает: в связи с продолжением работ на улице Геросёс Вильтес движение там временно становится односторонним (при движении в сторону проспекта Саванорю).

В ноябре из дворов многоквартирных домов столичный муниципалитет вывезет еще 18 бесхозных автомобилей.

В столичном районе Пилайте открылась новая, уже пятая, площадка «Паркуйся и поезжай». Это самая большая из таких площадок, на ней – 249 парковочных мест.

После двухлетнего перерыва в торговые центры Akropoplis возвращается акция Jamam. Она пройдет с 19 по 21 ноября.

Началоcь строительство обзорной башни в Русне. Об этом рассказал мэр Шилутского района Витаутас Лауринайтис.

В творческом мире Литвы состоялось редкое событие. Работа М.К. Чюрлёниса Apsnigtas kaimas («Заснеженная деревня») была продана частному коллекционеру за 150 тысяч евро.

Канал EURONEWS предлагает завершить год посещением Рождественских ярмарок. В ТОП-10 самых интересных предложений попал Вильнюс. Кроме нас в списке – Познань, Мадейра, Прага, Манчестер, Малага, Кельн, Тренто, Страсбург и Тбилиси.

Всего несколько дней осталось у продавцов подарков, чтобы успеть зарегистрироваться в электронном Рождественском городке столицы. Заявки принимаются до 19 ноября на странице kaledossostineje.lt в разделе REGISTRACIJA.

Поездки на светящемся поезде в окружении гномов или прогулки в Резиденцию Рождества в окружении ангелов: Аникщяй готовится к празднику и 4 декабря обещает стать Городом Рождественских сказок. 

В Дембаве появился уникальный светящийся лабиринт из «бумажных гравюр» с природными мотивами. «Стены» 50-метрового резного лабиринта пару месяцев создавали более 30 участников проекта. Экспозиция будет работать до 5 декабря.

Музей Жемайтийской деревни не засыпает зимой. В будние дни с 8 до 16 часов он приглашает на прогулки. А в период Адвента, с 1 по 23 декабря, здесь проводятся интересные занятия с рассказами о традициях Жемайтии и росписью стеклянных игрушек на ёлку.

Появился виртуальный каталог частных музеев Литвы, посвященных культурному наследию страны. Он находится на странице privatusmuziejai.lt.

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