Маслякову 80 лет: буду очень нервничать, глядя на КВН со стороны

24 ноября отмечает свой день рождения Александр Масляков. Сегодня советскому и российскому телеведущему исполнилось 80 лет.

В ноября также свой юбилей отметила и программа КВН, которую Масляков ведет с 1964 года. Клубу Веселых и Находчивых 60 лет!

В честь своего юбилея Александр Масляков дал интервью ТАСС, в котором признался, что уже давно думает об уходе на заслуженный отдых.

«- Вокруг работают молодые ребята, Сан Саныч, сын, давно окреп, в подпорке не нуждается. Словом, надо только решиться», – сказал Масляков.

При этом он беспокоится, что не сможет быть в стороне от КВН.

«- Понимаю, что буду очень нервничать, глядя на КВН со стороны. А в старости лучше поберечь нервные клетки, которые, как известно, не восстанавливаются», — поделился Александр Васильевич.

Телеведущий отметил, что «решает» и не хочет, чтобы его «подталкивали». Масляков также заявил, что ему не все нравится в нынешнем юморе и он что-то может не понять, но не стесняется спросить и объяснить. Однажды, по его словам, ему «в шутку» предложили учредить пост президента клуба и он «в шутку» согласился. Теперь накопилась усталость, но он не любит жаловаться, подчеркнул телеведущий.

Источник: InterMedia