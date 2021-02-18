Covid-19 Новости

Масочный режим может быть смягчен

Автор RUSRADIO LT 26

Требование носить защитные маски на улице может быть пересмотрено даже до достижения намеченных в плане по смягчению карантина показателей.

Прислушаться к таким советам экспертов обещает премьер Ингрида Шимоните. В передаче Žinių radijas специалисты подтвердили полезность масок в помещениях, но требование носить их и на улице, по их словам, – чрезмерное. Здесь важнее придерживаться дистанции между людьми.

Ношение маски на улице ничего не дает, как и прикрытие носа шарфиком в помещении, – отметил доктор биомедицины Римас Янкунас.

Источники: информационные агентства ELTA, BNS. Порталы ru.delfi.lt, 15min.lt.

 

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