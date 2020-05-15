Listen to «Мастер тату — о профессиональном росте и оптимистическом подходе к жизни» on Spreaker.

Как мы уже рассказывали, в рамках смягчения условий карантина с некоторыми ограничениями возобновляется работа салонов красоты и татуировки. В связи с этим мы решили задать несколько вопросов мастеру татуировки Катерине Комаровой. Катерина, здравствуйте!

— Здравствуйте. Наверное, моя профессия — одна из тех, которая пострадала больше всех. Но, тем не менее, я — довольно-таки позитивный человек и нашла в себе силы начать обучение, как-то повышать свой уровень художественный, начала рисовать картины, продавать репродукции своих картин, начала рисовать картины на заказ. В принципе, без дела я не сидела.

— То есть, по профессии вы — художник, да?

— Да-да-да, я художник. Любой тату-мастер — он художник. Только, конечно, они бывают разные. Если кто-то хочет добиться многого в этом — тот, конечно, будет и учиться всю жизнь, и рисовать всю жизнь, и стараться. А есть такие, которые повторяются, пару линий нарисуют — и, в принципе, и все.

— Давайте вернемся к теме отмены запретов. Как вы планируете строить свою работу в новых условиях?

— С 18-го числа, с понедельника, нам уже разрешено понемногу работать. И, естественно, мы бежим работать, мы уже хотим работать, мы соскучились. Все будем делать аккуратно, по одному человеку в салоне. Большого количества людей, естественно, не будет. Дезинфекция. Ну, дезинфекция у нас всегда была — у нас и до пандемии была дезинфекция на высоком уровне, а сейчас — тем более.

— А работаете ведь вы все равно в защитной маске, так что в этом плане для вас ничего и не меняется?

— Да-да-да, именно так. Мы и до карантина работали в масках, — я все-таки считаю, что это правильнее всего, — и сейчас тем более. Дезинфекция при входе. Без масок мы не будем пускать в салон. И если нужно будет, даже мерить температуру собираемся.

— А в плане услуг — пока ведь еще не весь спектр услуг можно делать, верно?

— Да. Только татуировки, не включая лица. То, что касается лица и головы — пока что, увы…

— Как вы думаете, с чем это связано?

— Мне лично не совсем понятна эта вот логика. Но, насколько я понимаю, — лицо к лицу получается. Мастер очень близко к лицу клиента, — наверное, в этом логика. Чтобы не заразиться.

— Так что вы смотрите в будущее с оптимизмом, и к карантину у вас отношение спокойное, да?

— Да-да-да. Я ничего не вижу плохого в карантине, потому что любой человек, даже сидя дома, может начать зарабатывать деньги, может начать как-то развиваться. Сейчас у нас интернет на высоком уровне, все можно найти в интернете, и если есть желание, — то можно и деньги зарабатывать, сидя дома просто рядом с компьютером. Карантин, наверное, дает возможность найти в себе что-то новое, как-то начать развиваться. Поэтому, мне кажется, что даже для многих это шанс какой-то — найти в себе что-то.