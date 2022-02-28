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«Матрица» и «Мстители» попали в номинанты на «зрительский» «Оскар»

Автор Эвелина Никанорова

Американская киноакадемия объявила список номинантов на «зрительский «Оскар». Новая категория позволит впервые вручить приз зрительских симпатий в рамках общей церемонии.

Выдвижение претендентов и голосование было объявлено в твиттере Академии. В окончательный список вошли пять фильмов: «Человек-Паук 3: Нет пути домой», «Мстители 4: Финал», «Матрица», «Девушки мечты» и «Лига справедливости Зака ​​Снайдера». Как отмечается, лишь первый из них фигурирует в основных номинациях на «Оскар». Более того зрители голосовали даже не за фильмы 2021-2022 года: «Мстители 4: Финал» вышел в 2019-м, мюзикл «Девушки мечты» аж в 2006-м, а «Матрица» фигурирует как вся франшиза, первый фильм которой вышел в 1999-м, а последний – в 2021-м.

Голосование продлится до 3 марта 2022 года, объявление победителя состоится в 27 марта в Dolby Theatre в Голливуде.

Источник: InterMedia

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