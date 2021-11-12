Медицинские маски, 60-летие Неринги и малышка Оливия

Авиакомпания Turkish Airlines не будет продавать билеты на самолеты, летящие в Беларусь, гражданам тех стран, из которых идут потоки мигрантов. По данным портала 15min, среди таких стран упоминаются Ирак и Сирия. Кроме того, в Брюсселе проходят переговоры с третьими странами по поводу ограничения некоторых полётов в Минск. В свою очередь, белорусская авиакомпания «Белавиа» с 12 ноября не будет принимать на борт граждан Ирака, Сирии и Йемена, вылетающих из Турции. Об этом сообщает Delfi со ссылкой на «Интерфакс».