Медицинские маски, 60-летие Неринги и малышка Оливия

С понедельника можно будет носить только медицинские маски, а не тряпичные. Город Неринга готовится отметить 60-летие. А у теннисиста Ричардаса Беранкиса появилась маленькая дочка Оливия. Об этих и других новостях читайте ниже.
Авиакомпания Turkish Airlines не будет продавать билеты на самолеты, летящие в Беларусь, гражданам тех стран, из которых идут потоки мигрантов. По данным портала 15min, среди таких стран упоминаются Ирак и Сирия. Кроме того, в Брюсселе проходят переговоры с третьими странами по поводу ограничения некоторых полётов в Минск. В свою очередь, белорусская авиакомпания «Белавиа» с 12 ноября не будет принимать на борт граждан Ирака, Сирии и Йемена, вылетающих из Турции. Об этом сообщает Delfi со ссылкой на «Интерфакс».
С понедельника вступает в силу требование носить только медицинские маски или респираторы. По словам представителей Ассоциации аптекарей, на прилавках есть достаточное количество медицинских масок — хватит на всех. Перед покупкой масок специалисты советуют проверять, действительно ли они медицинские.
Обновлён список стран, затронутых коронавирусом. С понедельника в зелёной зоне заражения остаётся только Мальта. Италия, Франция, греческие острова Родос и Санторини, а также испанский остров Майорка перемещаются из жёлтой зоны в красную. А из зелёной зоны в жёлтую попадают французский остров Майотта и испанские Фуэртевентура, Тенерифе и Гран-Канария.
Вильнюс лидирует в Литве по общему качеству жизни. А вот в сфере здравоохранения, образования, демографии – отличные показатели у Каунаса, Паланги, Неринги. Поинтересоваться индексом качества жизни во всех 60 самоуправлениях можно на странице lietuvosfinansai.lt.
Во время работ по реконструкции транспортной развязки на главной дороге A1 Вильнюс-Каунас-Клайпеда, рядом с Вевисом, на некоторое время будет полностью перекрыто движение. Это произойдёт в интервале с субботнего вечера (13 ноября, 22.00) до воскресного утра (14 ноября, 6.30). В это время будут проходить работы по демонтажу виадука Папарчяй.
В аптеках, которые работают без проверки «паспорта возможностей», Минздрав разрешил обслуживать больше клиентов. С сегодняшнего дня в таких аптеках необходимо обеспечить площадь в размере не 30, а 15 кв./м на одного покупателя. Такое жёсткое требование было введено ранее, однако представители аптек неоднократно возмущались, что этот порядок вынуждает людей мёрзнуть в очередях на улице.
Самозанятые работники могут до 22 ноября через систему Mano VMI подавать заявки на получение субсидии за прошлый год. Недавно изменённый порядок подсчета выплат особенно актуален для культурных деятелей, которые получают гонорары, оплату по авторским договорам и прочие налогооблагаемые доходы. Подавать заявки могут все, кто не успел этого сделать ранее. При этом налоговая инспекция напоминает, что такая субсидия для работников, занимающихся индивидуальной деятельностью, является одноразовой мерой поддержки.
«Почта Литвы» напоминает, что в этом году придется декларировать полученные по почте подарки из третьих стран. Кроме того, за более ценные посылки придётся дополнительно заплатить и таможенную пошлину.
В Утенском районе начинаются работы над новым проектом. Планируется провести капитальный ремонт моста через р. Krašuonа, снизить уровень воды на Утенском водоёме на реке Rašė.
Неринга готовится к 60-летию. 15 ноября 1961 года четыре поселения, веками жившие на Куршской косе (Нида, Юодкранте, Прейла и Первалка), были объединены в одну административную единицу – город Неринга.
В квартале Стиклю в Старом городе столицы появилось 66 украшенных рождественских елок.
В Министерстве иностранных дел Литвы (внутри здания и у входа в него) – такое количество растений в горшках, что ведомство вынуждено ежегодно тратить на уход за ними тысячи евро. Утверждается, что в здании МИДа – 67 растений в горшках.
Ресторан Dine выиграл Литовский чемпионат винно-десертных сочетаний. Главный приз получило сочетание шоколадно-гречневого десерта и вина Barbeit Malvasia Reserva 10 Years.
Теннисист Ричардас Беранкис стал отцом и сообщил об этом радостном событии через Facebook. «Мама и папа рады объявить о рождении малышки Оливии!» – написал Беранкис.