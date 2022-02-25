Медицинские маски в младшей школе больше не нужны

Со среды, 2 марта, ученикам начальных классов больше не нужно на уроках надевать медицинские маски. Школьникам они не понадобятся, если в помещении находятся ученики из одного класса.

При этом в указе министра здравоохранения Арунаса Дулькиса отмечается, что ученики среднего звена и старших классов по-прежнему будут обязаны в школе носить маски.

Остальные эпидемиологические требования по-прежнему сохраняются. Учебный процесс следует организовывать так, чтобы максимально ограничить контакты учащихся в разных группах и классах как на уроках, так и на переменах.

Рекомендуется также, чтобы один класс или группа учащихся тогда, когда им не нужны для занятий специальные помещения (лаборатории), в течение всего дня проводили уроки в одном и том же кабинете.

Остается и требование, при котором по возможности разные классы и группы учащихся должны разделяться на потоки. Надо предусмотреть разные входы и выходы, отдельные маршруты в столовую, а также специализированные кабинеты, санузлы и раздевалки.

Источники: информационные агентства ELTA и BNS, порталы ru.delfi.lt, 15min.lt.