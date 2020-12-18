Медицинские учреждения нуждаются в помощи добровольцев

Из-за высокой заболеваемости коронавирусом и роста числа госпитализаций, в медицинских учреждениях нашей страны сложилась критическая сiтуация. И проблема даже не в нехватке коек для больных, а в том, что выросло число болеющих медработников.

Столичная клиника Сантарос, в которой сейчас болеют около 300 медиков, ищет волонтеров и с медицинским образованием, и без него.

Такие добровольцы могли бы помогать в перевозке пациентов из одного отделения в другое, сопровождать их на обследования и процедуры. Они могли бы доставлять тесты в лабораторию, передавать больным посылки и даже помогать с загрузкой белья в прачечных. Требуется также помощь в отделениях, где лечат больных коронавирусом. Очень большие надежды при этом возлагаются на тех, кто смог бы оказывать такую помощь продолжительное время, выделяя на это в неделю не менее 20 часов. Основные требования к тем, кто сможет включиться в такую работу, – отсутствие симптомов болезни. Кроме того, в течение последних двух недель у таких добровольцев не должно было быть выездов за границу, а также контактов с инфицированными.

Добровольцев, не имеющих медицинского образования, просят обращаться в Красный Крест, а имеющих – прямо в клинику Сантарос.

Анкету Красного Креста можно найти здесь