Listen to «ЗДОРОВЬЕ, МЕДИЦИНА — медицинские услуги для беременных» on Spreaker.



С тех пор, как было объявлено чрезвычайное положение, в большинстве медицинских учреждений страны отменены плановые консультации, операции и другие процедуры. Однако услуги, которые связаны со здоровьем будущих мам, должны предоставляться немедленно, или в соответствии с составленным планом, даже в период карантина.

При этом надо отметить, что супруги беременных женщин не могут принимать участие ни в родах, ни в уходе за ребенком непосредственно после родов.

Ну а поскольку наступившая беременность не является таким состоянием, которое можно отложить до лучших времен, очень важно, чтобы семейные врачи и акушеры-гинекологи общались с будущими мамами. Это можно делать и по телефону — объяснять, успокаивать беременных, назначать необходимые обследования, и — главное — постоянно оценивать риски.

В тех случаях, когда риски беременности и родов невозможно оценить удаленно или складывается ситуация, когда риск может возрастать, проверки и обследования беременных проводятся очно и незамедлительно. Назначаются обследования, и при необходимости беременная женщина направляется на лечение.

Минздрав рекомендует лечебным учреждениям назначать будущим мамам время визита с такой периодичностью, чтобы можно было обеспечить полную дезинфекцию кабинета, в котором проводятся услуги, а также проследить, чтобы персонал носил средства индивидуальной защиты. И еще отмечается, что во время беременности в организме женщины происходят иммунологические и физиологические изменения, которые могут повысить восприимчивость верхних дыхательных путей к инфекциям, поэтому беременным и молодым мамам надо быть очень внимательными к своему здоровью.

Во время карантина электронные справки по беременности и отпуску по уходу за ребенком выдаются удаленно.

Ну и, наконец, чтобы избежать вирусных инфекций, беременным рекомендуется особенно ответственно выполнять меры, предусмотренные в период карантина. Избегать социальных контактов или выдерживать безопасное расстояние от других людей, не принимать гостей дома, укреплять иммунитет, придерживаться правильного распорядка дня и принципов здорового питания, соблюдать правила гигиены — мыть руки теплой водой с мылом либо использовать антисептики.

Однако к этому списку хочется добавить и еще один важный пункт. Надо не паниковать и верить в лучшее. Это будет отличной защитой и для вас, и для вашего ребенка.