Covid-19 Новости

Медики обращаются к донорам с просьбой о помощи

Автор RUSRADIO LT 19

Медики просят помощи у доноров, чтобы в праздничный период медучреждения не остались без необходимых запасов крови.

По словам представителей Центра крови при клинике Сантарос, на данный момент медикам  не хватает уже самых простых компонентов – эритроцитов и тромбоцитов.

Во время карантина акции по сбору крови не производятся, поэтому желающие помочь должны обращаться в донорские центры.

Специалисты также заметили, что в последнее время люди, переболевшие ковидом, активно ищут возможности стать донорами иммунной плазмы крови. Однако процесс ее сбора более сложный, чем обычной крови.

Кроме того, для иммунной плазмы подходит кровь не всех переболевших.

Источники: информационные агентства ELTA, BNS. Порталы ru.delfi.lt, 15min.lt

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